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ETC-Performance im Fokus 21.09.2026 19:43:08

So viel Verlust hätte eine Ethereum Classic-Investition von vor 1 Jahr eingebracht

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So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ethereum Classic verlieren können.

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Gestern vor 1 Jahr notierte Ethereum Classic bei 20.19 USD. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in ETC investiert hätte, befänden sich nun 49.53 Ethereum Classic in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 422.25 USD, da sich der Wert von Ethereum Classic am 20.09.2026 auf 8.525 USD belief. Damit wäre das Investment um 57.77 Prozent gesunken.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 18.08.2026 erreicht und liegt bei 6.076 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Ethereum Classic wurde am 02.10.2025 erreicht und liegt bei 20.02 USD.

Redaktion finanzen.net

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