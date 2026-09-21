SPI-Handel aktuell: SPI am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Am Montag bewegt sich der SPI um 15:39 Uhr via SIX 1.31 Prozent stärker bei 19’771.13 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.405 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 19’650.57 Zählern und damit 0.695 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (19’514.97 Punkte).

Das Tagestief des SPI betrug 19’610.26 Punkte, das Tageshoch hingegen 19’794.87 Zähler.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 21.08.2026, stand der SPI noch bei 20’317.78 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, lag der SPI-Kurs bei 19’475.48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wurde der SPI mit 16’812.63 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8.38 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit ams-OSRAM (+ 22.58 Prozent auf 21.06 CHF), Huber + Suhner (+ 7.00 Prozent auf 177.40 CHF), Sensirion (+ 5.64 Prozent auf 82.40 CHF), Medmix (+ 5.11 Prozent auf 9.47 CHF) und Gurit (+ 5.09 Prozent auf 57.80 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Curatis (-7.43 Prozent auf 18.70 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-6.19 Prozent auf 25.75 CHF), Schlatter Industries (-4.26 Prozent auf 18.00 CHF), BioVersys (-3.85 Prozent auf 27.50 CHF) und MindMaze Therapeutics (-3.77 Prozent auf 0.14 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 2’296’527 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 307.166 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Die EvoNext-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11.77 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch