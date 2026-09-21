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21.09.2026 12:29:00

UBS Aktie News: UBS verteuert sich am Montagmittag

UBS Aktie News: UBS verteuert sich am Montagmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von UBS. Das Papier von UBS konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,3 Prozent auf 42,11 CHF.

UBS
42.12 CHF 0.96%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von UBS zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,3 Prozent auf 42,11 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'940 Punkten steht. Der Kurs der UBS-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 42,39 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'391'444 UBS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 45,04 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die UBS-Aktie somit 6,51 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,25 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für UBS-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,25 USD ausgeschüttet werden. Am 29.07.2026 hat UBS die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,62 CHF erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat UBS im vergangenen Quartal 16.13 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UBS 16.18 Mrd. CHF umsetzen können.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass UBS einen Gewinn von 3,65 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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