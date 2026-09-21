UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnendes UBS-Investment?
|
21.09.2026 10:02:30
SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in UBS-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem UBS-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 14.13 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7.080 UBS-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 294.16 CHF, da sich der Wert eines UBS-Papiers am 18.09.2026 auf 41.55 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 194.16 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete UBS eine Marktkapitalisierung von 127.16 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu UBS
|
10:02
|SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
09:29
|UBS Aktie News: UBS präsentiert sich am Vormittag fester (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX-Handel: Anleger lassen STOXX 50 zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: SLI-Börsianer greifen zum Start des Montagshandels zu (finanzen.ch)
|
18.09.26
|SIX-Handel SMI präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Börse Zürich: SPI letztendlich in Rot (finanzen.ch)