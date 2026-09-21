SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem UBS-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 14.13 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7.080 UBS-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 294.16 CHF, da sich der Wert eines UBS-Papiers am 18.09.2026 auf 41.55 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 194.16 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete UBS eine Marktkapitalisierung von 127.16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch