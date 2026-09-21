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Lohnendes UBS-Investment? 21.09.2026 10:02:30

SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor 5 Jahren eingefahren

SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in UBS-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

UBS
42.01 CHF 0.69%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem UBS-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 14.13 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7.080 UBS-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 294.16 CHF, da sich der Wert eines UBS-Papiers am 18.09.2026 auf 41.55 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 194.16 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete UBS eine Marktkapitalisierung von 127.16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2135 17.12.2027 139599036
Long 10.3875 16.06.2028 157230679
Long 1038.75 20.11.2026 157924912
Typ Hebel Verfall Valor
Short 9.3581 18.06.2027 160009094
Short 86.5625 18.12.2026 157036871
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 5.0919 17.10 155489247
Long 11.5417 5.75 157230113
Long 27.7 0.57 160910656
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 4.5163 19.80 159435567
Short 18.0652 3.44 160910644
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -16.67 57946586
Long 10 -10.00 147182344
Long 12 -8.33 144201045
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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