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SPI im Blick 21.09.2026 12:26:17

Freundlicher Handel in Zürich: SPI präsentiert sich am Montagmittag fester

Freundlicher Handel in Zürich: SPI präsentiert sich am Montagmittag fester

Das macht das Börsenbarometer in Zürich aktuell.

Schlatter Industries
18.06 CHF 2.60%
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Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 1.23 Prozent stärker bei 19’754.84 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.405 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.695 Prozent stärker bei 19’650.57 Punkten in den Montagshandel, nach 19’514.97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 19’754.84 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19’610.26 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 21.08.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 20’317.78 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wurde der SPI auf 19’475.48 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 16’812.63 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8.29 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’847.58 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell ams-OSRAM (+ 17.58 Prozent auf 20.20 CHF), Sensirion (+ 6.28 Prozent auf 82.90 CHF), Huber + Suhner (+ 5.91 Prozent auf 175.60 CHF), Rieter (+ 5.76 Prozent auf 2.39 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 5.70 Prozent auf 228.00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil MindMaze Therapeutics (-6.33 Prozent auf 0.14 CHF), Feintool International (-4.92 Prozent auf 11.60 CHF), ASMALLWORLD (-4.27 Prozent auf 0.56 CHF), Schlatter Industries (-4.26 Prozent auf 18.00 CHF) und Molecular Partners (-4.05 Prozent auf 3.32 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1’378’777 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 307.166 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
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