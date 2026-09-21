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21.09.2026 16:29:00

UBS Aktie News: UBS am Nachmittag stärker

UBS Aktie News: UBS am Nachmittag stärker

Die Aktie von UBS gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die UBS-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 41,89 CHF.

UBS
41.80 CHF 0.19%
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Die UBS-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 41,89 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'962 Punkten notiert. In der Spitze gewann die UBS-Aktie bis auf 42,42 CHF. Bei 42,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten UBS-Aktien beläuft sich auf 2'601'136 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,04 CHF) erklomm das Papier am 08.09.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der UBS-Aktie. Bei 28,25 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 32,56 Prozent würde die UBS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass UBS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,25 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete UBS 0,860 CHF aus. Am 29.07.2026 legte UBS die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UBS ein EPS von 0,62 CHF je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -0,28 Prozent auf 16.13 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.18 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von UBS rechnen Experten am 03.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,65 USD je UBS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Long 11.775 5.95 159232194
Long 20.1714 2.36 160910656
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 9.6341 7.87 157436898
Short 23.5333 1.59 160910644
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