Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038
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04.08.2026 17:58:14
Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain
Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt am Dienstag zum Handelsende.
Schlussendlich beendete der MDAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.16 Prozent) bei 32’564.66 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 354.041 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.310 Prozent auf 32’612.09 Punkte an der Kurstafel, nach 32’511.21 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32’672.56 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32’298.58 Zählern.
So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Wert von 32’994.37 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 04.05.2026, den Wert von 30’445.74 Punkten. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 04.08.2025, bei 30’553.41 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5.12 Prozent. 33’547.52 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten registriert.
MDAX-Top-Flop-Aktien
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6.28 Prozent auf 79.50 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 5.29 Prozent auf 89.60 EUR), Aurubis (+ 4.49 Prozent auf 188.70 EUR), JENOPTIK (+ 4.21 Prozent auf 39.14 EUR) und Salzgitter (+ 3.68 Prozent auf 54.95 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Lufthansa (-8.21 Prozent auf 8.48 EUR), Elmos Semiconductor (-3.89 Prozent auf 143.20 EUR), LANXESS (-3.27 Prozent auf 16.56 EUR), AUMOVIO (-2.83 Prozent auf 39.50 EUR) und Nemetschek SE (-2.22 Prozent auf 57.25 EUR).
Welche Aktien im MDAX den grössten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 26’647’556 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 38.681 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder
Im MDAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.42 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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|DZ BANK
|15.05.26
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|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
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|31.03.26
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|DZ BANK
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.24
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.24
|Porsche Automobil Sell
|UBS AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
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