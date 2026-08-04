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Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125

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MDAX-Performance im Fokus 04.08.2026 15:58:16

Börse Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit Gewinnen

Börse Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit Gewinnen

Heute agieren die Börsianer in Frankfurt vorsichtiger.

Elmos Semiconductor
136.86 CHF 0.33%
Kaufen Verkaufen

Der MDAX verbucht im XETRA-Handel um 15:41 Uhr Gewinne in Höhe von 0.01 Prozent auf 32’513.69 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 354.041 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0.310 Prozent stärker bei 32’612.09 Punkten, nach 32’511.21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 32’672.56 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 32’298.58 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Wert von 32’994.37 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, wurde der MDAX mit 30’445.74 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, lag der MDAX-Kurs bei 30’553.41 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 4.95 Prozent zu Buche. Bei 33’547.52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten markiert.

MDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Salzgitter (+ 5.00 Prozent auf 55.65 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 4.94 Prozent auf 89.30 EUR), Aurubis (+ 4.76 Prozent auf 189.20 EUR), JENOPTIK (+ 4.26 Prozent auf 39.16 EUR) und thyssenkrupp (+ 3.69 Prozent auf 12.65 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Lufthansa (-10.13 Prozent auf 8.30 EUR), Elmos Semiconductor (-6.17 Prozent auf 139.80 EUR), AUMOVIO (-3.44 Prozent auf 39.25 EUR), TRATON (-1.99 Prozent auf 40.46 EUR) und K+S (-1.39 Prozent auf 14.22 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 17’054’744 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 38.681 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.42 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.6096 19.03.2027 154716316
Long 12.2436 18.09.2026 154141780
Long 158.6297 18.06.2027 157879029
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.8969 11.54 156223083
Long 11.3307 6.01 156739643
Long 17.6255 2.91 159476107
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.8752 13.78 158050268
Short 14.4698 4.08 159536283
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -35.94 133087351
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’196.05 19.75 SQBAIU
Short 15’506.89 13.96 S7BCUU
Short 16’092.22 8.91 S5B0BU
SMI-Kurs: 14’586.36 07.08.2026 16:05:36
Long 14’005.37 19.62 SYBQ3U
Long 13’702.27 13.83 SPB50U
Long 13’121.92 8.91 SKBOPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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