Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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|MDAX-Performance im Fokus
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04.08.2026 15:58:16
Börse Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit Gewinnen
Heute agieren die Börsianer in Frankfurt vorsichtiger.
Der MDAX verbucht im XETRA-Handel um 15:41 Uhr Gewinne in Höhe von 0.01 Prozent auf 32’513.69 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 354.041 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0.310 Prozent stärker bei 32’612.09 Punkten, nach 32’511.21 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 32’672.56 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 32’298.58 Punkten verzeichnete.
MDAX-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Wert von 32’994.37 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, wurde der MDAX mit 30’445.74 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, lag der MDAX-Kurs bei 30’553.41 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 4.95 Prozent zu Buche. Bei 33’547.52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten markiert.
MDAX-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Salzgitter (+ 5.00 Prozent auf 55.65 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 4.94 Prozent auf 89.30 EUR), Aurubis (+ 4.76 Prozent auf 189.20 EUR), JENOPTIK (+ 4.26 Prozent auf 39.16 EUR) und thyssenkrupp (+ 3.69 Prozent auf 12.65 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Lufthansa (-10.13 Prozent auf 8.30 EUR), Elmos Semiconductor (-6.17 Prozent auf 139.80 EUR), AUMOVIO (-3.44 Prozent auf 39.25 EUR), TRATON (-1.99 Prozent auf 40.46 EUR) und K+S (-1.39 Prozent auf 14.22 EUR) unter Druck.
MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 17’054’744 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 38.681 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus
In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.42 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Lufthansa AG
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15:58
|Gewinne in Frankfurt: Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
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12:26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX mittags im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX steigt zum Start (finanzen.ch)
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06.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Handel in Frankfurt: MDAX verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge (finanzen.ch)
|
06.08.26
|MDAX aktuell: Zum Start Gewinne im MDAX (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX notiert am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Lufthansa AG
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|04.08.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
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