TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie 149102199 / DE000TKMS001
90.54CHF
-1.18CHF
-1.29 %
13:57:38
BRXC
29.01.2026 12:51:11
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
90.54 CHF -1.29%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TKMS mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Sriram Krishnan erwartet von der Marinewerft keine größeren Überraschungen beim Bericht zum ersten Geschäftsquartal, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick schrieb. Auch die Signale für 2026 dürften im erwarteten Rahmen liegen./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
99.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
98.15 €
|
Abst. Kursziel*:
0.87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
99.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.00
|
Analyst Name::
Sriram Krishnan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
