Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’449 -0.9%  SPI 20’371 -0.7%  Dow 53’828 0.1%  DAX 26’331 -0.2%  Euro 0.9377 0.2%  EStoxx50 6’534 -0.3%  Gold 4’412 1.0%  Bitcoin 51’479 -0.1%  Dollar 0.8138 0.4%  Öl 88.8 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
AMD oder Intel? Bei dieser KI-Aktie könnte bis 2027 deutlich mehr drin sein
Ausblick: Applied Materials vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt
Schweizer ETF-Markt bricht Rekorde: Volumen und Listings erreichen historische Höchststände
Hypoport legt neues Aktienrückkaufprogramm auf - Aktie steigt
Suche...

Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Robuste Entwicklung 12.08.2026 16:03:00

Vestas-Aktie mit Kurssprung: Ergebnisprognose angehoben - Zweites Quartal über Erwartungen

Vestas-Aktie mit Kurssprung: Ergebnisprognose angehoben - Zweites Quartal über Erwartungen

Der Windanlagenbauer Vestas hat seine Ergebnisprognose für das laufende Jahr nach einer robusten Entwicklung im zweiten Quartal erhöht.

Vestas Wind Systems A-S
26.43 CHF 20.39%
Kaufen Verkaufen
Der Windanlagenbauer Vestas hat seine Ergebnisprognose für das laufende Jahr nach einer robusten Entwicklung im zweiten Quartal erhöht. So soll die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (Ebit) sieben bis neun Prozent erreichen und damit jeweils einen Prozentpunkt mehr als zuvor, wie das dänische Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Analysten gehen derzeit im Schnitt von 7,2 Prozent aus. Die Umsatzprognose liess Vestas unverändert.

Im zweiten Quartal profitierte Vestas von einer anhaltend guten Nachfrage. Der Umsatz kletterte um mehr als ein Viertel auf 4,7 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis erreichte 446 Millionen Euro, die entsprechende Marge sprang von 1,5 auf 9,4 Prozent. Damit übertraf Vestas die Erwartungen der Analysten.

Die Aktie macht an ihrer Heimatbörse in Dänemark zeitweise einen Satz von 19,83 Prozent nach oben auf 212,10 DKK und zieht den Sektor mit sich. So klettern auch die Papiere von Nordex und Siemens Energy.

Analyst Colin Moody von der kanadischen Investmentbank RBC sieht bei Vestas für den Marktkonsens für das Gesamtjahr nun 12 Prozent Spielraum nach oben. Verglichen mit dem Ausmass der positiven Überraschung sei die Zielanhebung sogar noch zurückhaltend, so der Experte. Er lobte zudem ein "solides Aktienrückkaufprogramm". Der Windturbinenhersteller habe stark abgeschnitten und die Erwartungen vor allem mit dem operativen Ergebnis übertroffen, schrieb Lucas Ferhani von Jefferies.

Das Unternehmen arbeitet seit Jahren an der Verbesserung seiner Profitabilität, nachdem es infolge der Coronavirus-Pandemie mit stark gestiegenen Kosten und Unterbrechungen der Lieferketten zu kämpfen hatte.

Die Nachfrage nach Windkraft wächst unterdessen weiter. Im zweiten Quartal stieg der Auftragseingang um 67 Prozent auf 3,35 Gigawatt, der Auftragsbestand lag zum 30. Juni inklusive Service-Vereinbarungen bei 76,9 Milliarden Euro.

Vestas kündigte zudem an, ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 400 Millionen Euro aufzulegen.

/nas/lew/mis

AARHUS (awp international)

Weitere Links:

Nordex-Aktie steigt: Neue US-Aufträge stärken das Geschäft mit Windturbinen

Bildquelle: Bjoern Wylezich / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten