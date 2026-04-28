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TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie 149102199 / DE000TKMS001

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10:27:40
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28.04.2026 09:40:13

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy

TKMS thyssenkrupp Marine Systems
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TKMS von 99 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Auftragsdynamik sowohl für U-Boote als auch für Überwasserschiffe bleibe recht vielversprechend, schrieb Sriram Krishnan in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Nach dem jüngsten Auftrag für die deutsche F-128-Fregatte beziehe er den daraus resultierenden finanziellen Beitrag in seine Schätzungen ein und sehe weitere Anzeichen für eine starke Trendwende im Bereich Überwasserschiffe bis 2030./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 08:01 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
110.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
82.00 € 		Abst. Kursziel*:
34.15%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
82.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33.82%
Analyst Name::
Sriram Krishnan 		KGV*:
-
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