TKMS thyssenkrupp Marine Systems 75.57 CHF 3.15% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TKMS von 99 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Auftragsdynamik sowohl für U-Boote als auch für Überwasserschiffe bleibe recht vielversprechend, schrieb Sriram Krishnan in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Nach dem jüngsten Auftrag für die deutsche F-128-Fregatte beziehe er den daraus resultierenden finanziellen Beitrag in seine Schätzungen ein und sehe weitere Anzeichen für eine starke Trendwende im Bereich Überwasserschiffe bis 2030./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 08:01 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.