TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie 149102199 / DE000TKMS001
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TKMS von 99 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Auftragsdynamik sowohl für U-Boote als auch für Überwasserschiffe bleibe recht vielversprechend, schrieb Sriram Krishnan in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Nach dem jüngsten Auftrag für die deutsche F-128-Fregatte beziehe er den daraus resultierenden finanziellen Beitrag in seine Schätzungen ein und sehe weitere Anzeichen für eine starke Trendwende im Bereich Überwasserschiffe bis 2030./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
82.00 €
|
Abst. Kursziel*:
34.15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
82.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.82%
|
Analyst Name::
Sriram Krishnan
|
KGV*:
-
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