E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktuelle Analyse
|
12.08.2026 16:04:44
Halten von DZ BANK für EON SE-Aktie
DZ BANK hat eine umfassende Prüfung der EON SE-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.
Die DZ Bank hat die Einstufung für Eon nach Zahlenvorlage zum ersten Halbjahr auf "Halten" mit einem fairen Wert von 19 Euro belassen. Bei dem Energiekonzern sei "alles im Lot", schrieb Werner Eisenmann am Mittwoch. Eon habe solide sowie im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten, und die Unternehmensziele seien gut erreichbar. Hohe Investitionen in Netze, Vorteile durch Grösse und Standardisierung sowie die Übernahme des britischen Energieanbieters OVO sicherten stetiges Wachstum. Allerdings seien die positiven Argumente in den ambitionierten Bewertungsrelationen bereits reflektiert. Zudem sei die Dividendenrendite unattraktiv.
Aktieninformation im Fokus: Die EON SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der DZ BANK-Empfehlung
Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:48 Uhr 1.4 Prozent auf 18.76 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3’280’347 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 stieg die Aktie um 19.8 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 14:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 14:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu E.ON SE
|
17:58
|Schwacher Handel: LUS-DAX letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
17:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
15:59
|Aufschläge in Frankfurt: DAX klettert nachmittags (finanzen.ch)
|
15:59
|Mittwochshandel in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX steigen (finanzen.ch)
|
12:28
|UBS AG bescheinigt Neutral für EON SE-Aktie (finanzen.ch)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel: DAX steigt (finanzen.ch)
|
10:34
|EON SE-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy (finanzen.ch)
Analysen zu E.ON SE
|15:14
|E.ON Halten
|DZ BANK
|11:38
|E.ON Neutral
|UBS AG
|09:44
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:43
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:14
|E.ON Halten
|DZ BANK
|11:38
|E.ON Neutral
|UBS AG
|09:44
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:43
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:44
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:43
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|15:14
|E.ON Halten
|DZ BANK
|11:38
|E.ON Neutral
|UBS AG
|08:20
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: Dow kaum verändert-- SMI mit tiefrotem Handelstag -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt musste zur Wochenmitte Verluste einstecken. Auch der deutsche Leitindex tendierte abwärts. Die US-Börsen präsentieren sich mit grünen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.