Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’232 -0.1%  SPI 18’152 -0.2%  Dow 48’711 0.0%  DAX 24’264 -0.3%  Euro 0.9287 0.0%  EStoxx50 5’736 -0.2%  Gold 4’472 -1.3%  Bitcoin 69’290 0.0%  Dollar 0.7887 -0.1%  Öl 61.9 1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Nach Datenleck: Coupang-Aktie steigt dank Nutzer-Entschädigung
So viel hätte eine Ethereum-Investition von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein Investment in Bitcoin von vor 3 Jahren eingebracht
Litecoin: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen
Kapitalmarkt 2026: PIMCO analysiert Chancen bei Anleihen, Aktien, Krypto und Gold
Suche...
eToro entdecken

Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

76.23
CHF
-0.30
CHF
-0.39 %
11:10:45
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.12.2025 08:41:09

Sanofi Buy

Sanofi
76.23 CHF -0.39%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Ein offizielles Schreiben der US-Gesundheitsbehörde FDA zum Wirkstoff Tolebrutinib von Sanofi werfe einige schwerwiegende Fragen hinsichtlich der Aussagen des Pharmakonzerns auf, schrieb Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie. Das dürfte die Stimmung für die Aktien weiterhin belasten. Das Schreiben habe zudem negative Auswirkungen auf den Wirkstoff Fenebrutinob von Roche./rob/bek/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.12.2025 / 14:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.12.2025 / 14:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Sanofi

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Sanofi-Kurs >5
Fallender Sanofi-Kurs
Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
82.37 € 		Abst. Kursziel*:
21.40%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
82.12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.77%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sanofi S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Sanofi S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:41 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
23.12.25 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.12.25 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.12.25 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
15.12.25 Sanofi Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen