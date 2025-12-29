Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
Sanofi Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Ein offizielles Schreiben der US-Gesundheitsbehörde FDA zum Wirkstoff Tolebrutinib von Sanofi werfe einige schwerwiegende Fragen hinsichtlich der Aussagen des Pharmakonzerns auf, schrieb Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie. Das dürfte die Stimmung für die Aktien weiterhin belasten. Das Schreiben habe zudem negative Auswirkungen auf den Wirkstoff Fenebrutinob von Roche./rob/bek/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.12.2025 / 14:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
82.37 €
|
Abst. Kursziel*:
21.40%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
82.12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.77%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
