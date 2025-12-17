Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tesla vor Auslieferungszahlen für das Schlussquartal 2025 von 470 auf 500 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen der jüngsten Absatzentwicklung in den USA und zu einem geringeren Teil in China dürften die Verkaufszahlen unter der Markterwartung sowie unter seiner bisherigen Prognose liegen, schrieb Edison Yu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte rechnet mit 405.000 Auslieferungen, was ein Rückgang im Quartals- sowie im Jahresvergleich entspreche. Wichtige sei aber, die weiterhin starke Story mit Blick auf Robo-Taxis./mis/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 10:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Buy
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
$ 500.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 478.10 		Abst. Kursziel*:
4.58%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 478.24 		Abst. Kursziel aktuell:
4.55%
Analyst Name::
Edison Yu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse