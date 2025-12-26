Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NASDAQ 100 985336 / US6311011026

25’673.92
Pkt
17.78
Pkt
0.07 %
20:04:01
NASDAQ 100-Entwicklung 26.12.2025 20:03:40

Handel in New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen am Freitagnachmittag zu

Handel in New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen am Freitagnachmittag zu

Der NASDAQ 100 zeigt sich am fünften Tag der Woche wenig bewegt.

Um 20:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.07 Prozent höher bei 25’675.17 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.142 Prozent höher bei 25’692.68 Punkten in den Handel, nach 25’656.15 Punkten am Vortag.

Bei 25’716.71 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 25’620.32 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0.578 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.11.2025, stand der NASDAQ 100 bei 25’236.94 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 26.09.2025, mit 24’503.85 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 26.12.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 21’768.31 Punkte.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 22.40 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 26’182.10 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’542.20 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit PDD (+ 1.78 Prozent auf 115.46 USD), NVIDIA (+ 1.70 Prozent auf 191.81 USD), Workday (+ 1.27 Prozent auf 219.61 USD), Dollar Tree (+ 1.01 Prozent auf 123.24 USD) und Atlassian (+ 0.92 Prozent auf 162.60 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Palantir (-2.04 Prozent auf 190.20 USD), Tesla (-1.46 Prozent auf 478.32 USD), Fiserv (-1.32 Prozent auf 67.05 USD), Diamondback Energy (-1.27 Prozent auf 145.04 USD) und Warner Bros Discovery (-1.18 Prozent auf 28.89 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 17’769’754 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.893 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6.66 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

23.12.25 SG-Marktüberblick: 23.12.2025
23.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Allzeithoch im Blick
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Vontobel wünscht frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
19.12.25 Das Rekordhoch im Blick
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Meistgelesene Nachrichten

Elon Musks SpaceX vor Mega-Börsengang 2026? Das sind die Folgen für die Tesla-Aktie
Apple-Aktie im Blick: iKonzern kürt Gewinner - das sind die iPhone- und Watch-Apps des Jahres 2025
Goldman Sachs Ausblick: Wo 2026 die Renditen liegen - und wo die Gefahren
Schwacher Handel: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels im Minus
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Geheimtipps 2026: Diese unterschätzten Aktien haben laut Analysten riesiges Potenzial
Deutsche Bank AG: Airbus SE-Aktie erhält Buy
Synthetische ETFs: Welche regulatorischen Risiken Anleger kennen sollten
KW 48: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
EQS-PVR: Allianz SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Top-Rankings

KW 52: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
KW 51: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
KW 51: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 25’669.23 0.05%

finanzen.net News

Datum Titel
20:01 Aktien New York: Kaum verändert - S&P zum Start erneut mit Rekordhoch
19:02 ROUNDUP 3: Rückt der Frieden näher? Selenskyj will bald Trump treffen
18:45 Selenskyj sieht neue russische Bedrohung aus Belarus
18:17 ROUNDUP 2: Rückt der Frieden näher? Selenskyj will bald Trump treffen
17:48 Darum notieren die Ölpreise deutlich tiefer
17:32 US-Anleihen: Leichte Gewinne - Keine Daten und wenig Handelsvolumen
17:24 ROUNDUP: Russischer Luftangriff auf Charkiw
17:05 Darum bleibt der Euro unter 1,18 US-Dollar
19:06 Gold und Silber erklimmen neue Rekorde - Bitcoin wenig bewegt
16:41 ROUNDUP/Aktien New York: Leichte Gewinne - S&P erneut mit Rekordhoch