Handel in New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen am Freitagnachmittag zu

Um 20:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.07 Prozent höher bei 25’675.17 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.142 Prozent höher bei 25’692.68 Punkten in den Handel, nach 25’656.15 Punkten am Vortag.

Bei 25’716.71 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 25’620.32 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0.578 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.11.2025, stand der NASDAQ 100 bei 25’236.94 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 26.09.2025, mit 24’503.85 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 26.12.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 21’768.31 Punkte.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 22.40 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 26’182.10 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’542.20 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit PDD (+ 1.78 Prozent auf 115.46 USD), NVIDIA (+ 1.70 Prozent auf 191.81 USD), Workday (+ 1.27 Prozent auf 219.61 USD), Dollar Tree (+ 1.01 Prozent auf 123.24 USD) und Atlassian (+ 0.92 Prozent auf 162.60 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Palantir (-2.04 Prozent auf 190.20 USD), Tesla (-1.46 Prozent auf 478.32 USD), Fiserv (-1.32 Prozent auf 67.05 USD), Diamondback Energy (-1.27 Prozent auf 145.04 USD) und Warner Bros Discovery (-1.18 Prozent auf 28.89 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 17’769’754 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.893 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6.66 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

