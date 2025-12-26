Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’243 0.6%  SPI 18’186 0.5%  Dow 48’711 0.0%  DAX 24’340 0.2%  Euro 0.9292 0.2%  EStoxx50 5’746 -0.1%  Gold 4’533 1.2%  Bitcoin 69’039 0.4%  Dollar 0.7897 0.3%  Öl 60.9 -2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Tesla11448018
Top News
Mit Kakeibo einfach und langfristig Geld sparen
Synthetische ETFs: Welche regulatorischen Risiken Anleger kennen sollten
Goldmarkt im Fokus: Goldman Sachs erwartet 2026 einen spürbaren Anstieg
Psychologie an der Börse: Wie sich Kognitive Verzerrungen auf Entscheidungen auswirken und wie Anleger sie vermeiden können
Bitcoin, Ethereum oder Ripple: Welche Kryptowährung 2026 das beste Potenzial hat
Suche...
eToro entdecken

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

25’644.39
Pkt
-11.76
Pkt
-0.05 %
23:11:43
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

NASDAQ 100 im Fokus 26.12.2025 22:33:56

Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Abschläge

Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Abschläge

So performte der NASDAQ 100 am Freitag schlussendlich.

Letztendlich beendete der NASDAQ 100 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.05 Prozent) bei 25’644.39 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0.142 Prozent fester bei 25’692.68 Punkten, nach 25’656.15 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 25’716.71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25’620.32 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0.457 Prozent. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 26.11.2025, bei 25’236.94 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.09.2025, wies der NASDAQ 100 24’503.85 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 26.12.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 21’768.31 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 22.26 Prozent nach oben. Bei 26’182.10 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16’542.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Workday (+ 1.78 Prozent auf 220.70 USD), Dollar Tree (+ 1.59 Prozent auf 123.95 USD), PDD (+ 1.38 Prozent auf 115.01 USD), Atlassian (+ 1.26 Prozent auf 163.15 USD) und NVIDIA (+ 1.02 Prozent auf 190.53 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Palantir (-2.81 Prozent auf 188.71 USD), Tesla (-2.10 Prozent auf 475.19 USD), AppLovin (-1.82 Prozent auf 714.23 USD), Warner Bros Discovery (-1.47 Prozent auf 28.80 USD) und Axon Enterprise (-1.24 Prozent auf 583.84 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 35’001’743 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.893 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.66 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

23.12.25 SG-Marktüberblick: 23.12.2025
23.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Allzeithoch im Blick
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Vontobel wünscht frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
19.12.25 Das Rekordhoch im Blick
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Elon Musks SpaceX vor Mega-Börsengang 2026? Das sind die Folgen für die Tesla-Aktie
Goldpreis und Silberpreis mit neuen Rekorden - Bitcoin kaum verändert
Apple-Aktie im Blick: iKonzern kürt Gewinner - das sind die iPhone- und Watch-Apps des Jahres 2025
Goldman Sachs Ausblick: Wo 2026 die Renditen liegen - und wo die Gefahren
Schwacher Handel: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels im Minus
Synthetische ETFs: Welche regulatorischen Risiken Anleger kennen sollten
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Geheimtipps 2026: Diese unterschätzten Aktien haben laut Analysten riesiges Potenzial
Deutsche Bank AG: Airbus SE-Aktie erhält Buy
KW 48: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche

Top-Rankings

Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 52/25
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Rohstoffpreise Entwicklung: Gewinner und Verlierer in KW 52/25
Welcher Rohstoff macht das Rennen?
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
KW 52: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 25’644.39 -0.05%

finanzen.net News

Datum Titel
22:16 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Kaum verändert - S&P erneut mit Rekordhoch
22:13 Aktien New York Schluss: Kaum verändert - S&P zum Start erneut mit Rekordhoch
22:06 ROUNDUP 4: Rückt der Frieden näher? Selenskyj will bald Trump treffen
22:06 ROUNDUP: Selenskyj und Merz bekräftigen Einigkeit vor Trump-Gespräch
21:36 Trump-Regierungssprecherin erwartet zweites Kind
21:08 Selenskyj und Merz bekräftigen Einigkeit vor Trump-Gespräch
21:08 Devisen: Eurokurs im Verlauf kaum verändert
20:49 Gold und Silber setzen Rekordjagd fort - Bitcoin kaum verändert
20:01 Aktien New York: Kaum verändert - S&P zum Start erneut mit Rekordhoch
19:02 ROUNDUP 3: Rückt der Frieden näher? Selenskyj will bald Trump treffen