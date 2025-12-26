Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Abschläge

Letztendlich beendete der NASDAQ 100 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.05 Prozent) bei 25’644.39 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0.142 Prozent fester bei 25’692.68 Punkten, nach 25’656.15 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 25’716.71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25’620.32 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0.457 Prozent. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 26.11.2025, bei 25’236.94 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.09.2025, wies der NASDAQ 100 24’503.85 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 26.12.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 21’768.31 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 22.26 Prozent nach oben. Bei 26’182.10 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16’542.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Workday (+ 1.78 Prozent auf 220.70 USD), Dollar Tree (+ 1.59 Prozent auf 123.95 USD), PDD (+ 1.38 Prozent auf 115.01 USD), Atlassian (+ 1.26 Prozent auf 163.15 USD) und NVIDIA (+ 1.02 Prozent auf 190.53 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Palantir (-2.81 Prozent auf 188.71 USD), Tesla (-2.10 Prozent auf 475.19 USD), AppLovin (-1.82 Prozent auf 714.23 USD), Warner Bros Discovery (-1.47 Prozent auf 28.80 USD) und Axon Enterprise (-1.24 Prozent auf 583.84 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 35’001’743 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.893 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.66 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch