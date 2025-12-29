Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Tesla Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla vor Auslieferungszahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Er rechne mit 447.000 ausgelieferten Fahrzeugen, schrieb Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit liege er über einer Konsensschätzung von 433.000 Fahrzeugen, aber leicht unter einer anderen Markterwartung von 449.000 Farhzeugen. Der Hersteller von Elektroautos dürfte die Zahlen in den kommenden zwei Wochen veröffentlichen./rob/bek/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.12.2025 / 11:30 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Outperform
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 500.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 475.19
|
Abst. Kursziel*:
5.22%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 475.22
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.22%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Tesla
|
08:44
|Analysten uneins über Tesla-Aktie: Rückblick auf die Magnificent 7 und Chancen 2026 (finanzen.ch)
|
06:38
|Tesla-Aktie: Vorbereitung auf Betriebsratswahl 2026 - Gewerkschaft intensiviert Mitgliederwerbung in Grünheide (AWP)
|
27.12.25
|Tech-Aktien im Check: So stark profitierten Anleger von Tesla, NVIDIA, Apple und Amazon (finanzen.ch)
|
26.12.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
26.12.25
|Elon Musks SpaceX vor Mega-Börsengang 2026? Das sind die Folgen für die Tesla-Aktie (finanzen.ch)
|
26.12.25
|Tesla Aktie News: Anleger schicken Tesla am Freitagabend auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
26.12.25
|Handel in New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen am Freitagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
26.12.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 steigt am Freitagmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Tesla
|08:39
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|22.12.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|19.12.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|01.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|08:39
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|22.12.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|19.12.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|01.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|08:39
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|22.12.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|19.12.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|08.10.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|03.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|01.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|23.10.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|369.66
|-3.98%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:41
|
Jefferies & Company Inc.
Sanofi Buy
|08:40
|
Bernstein Research
NVIDIA Outperform
|08:39
|
RBC Capital Markets
Tesla Outperform
|23.12.25
|
Jefferies & Company Inc.
Philips Hold
|23.12.25
|
Jefferies & Company Inc.
Orsted Hold
|23.12.25
|
Jefferies & Company Inc.
Gerresheimer Buy
|23.12.25
|
JP Morgan Chase & Co.
GSK Underweight