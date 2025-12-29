NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
NVIDIA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 235 US-Dollar auf "Buy" belassen. Mit einer Übernahme des KI-Startup Croq würde sich der Tech-Konzern für Angebote mit Hochgeschwindigkeits-Algorithmen positionieren, schrieb Timothy Arcuri in einer am Montag vorliegenden Studie. Grafikprozessoren seien hierfür nicht die ideale Lösung. Mit Blick auf das kommende Jahr sei mit steigenden Gewinnschätzungen und Kursgewinnen zu rechnen./rob/bek/mne;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
27.12.25
|Tech-Aktien im Check: So stark profitierten Anleger von Tesla, NVIDIA, Apple und Amazon (finanzen.ch)
|
26.12.25
|Schwache Performance in New York: Dow Jones schliesst in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
26.12.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
26.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.ch)
|
26.12.25
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
26.12.25
|NVIDIA-Aktie treibt den Tech-Hype: Mega-Rally auch 2026 - oder droht der grosse KI-Crash? (finanzen.ch)
|
26.12.25
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA zeigt sich am Freitagabend fester (finanzen.ch)
|
26.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: Das macht der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|10:28
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|08:40
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|148.17
|0.08%
