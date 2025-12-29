Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’243 0.6%  SPI 18’186 0.5%  Dow 48’711 0.0%  DAX 24’340 0.2%  Euro 0.9292 0.2%  EStoxx50 5’746 -0.1%  Gold 4’533 1.2%  Bitcoin 68’978 0.3%  Dollar 0.7894 0.2%  Öl 60.7 -2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Kapitalmarkt 2026: PIMCO analysiert Chancen bei Anleihen, Aktien, Krypto und Gold
Analysten uneins über Tesla-Aktie: Rückblick auf die Magnificent 7 und Chancen 2026
KI-Aktien im Fokus: Gehört NVIDIA weiterhin zu den Top-Picks von Fidelity?
DroneShield-Aktie im Fokus: Strategischer Millionen-Auftrag zum Quartalsabschluss
Tesla-Aktie: Vorbereitung auf Betriebsratswahl 2026 - Gewerkschaft intensiviert Mitgliederwerbung in Grünheide
Suche...
eToro entdecken
Börsenausblick 2026 29.12.2025 03:34:10

Analysten uneins über Tesla-Aktie: Rückblick auf die Magnificent 7 und Chancen 2026

Analysten uneins über Tesla-Aktie: Rückblick auf die Magnificent 7 und Chancen 2026

Die Magnificent 7 bewegten auch 2025 die Märkte, zeigten aber eine starke Performance-Kluft. Während ein Top-Performer dominierte, herrscht bei Tesla für 2026 Uneinigkeit unter Analysten.

• Alphabet führte die Magnificent 7 im Börsenjahr 2025 mit deutlichem Abstand an
• Fünf der sieben Titel erhalten von Analysten ein "Strong Buy"-Rating
• Bei Tesla sind die Meinungen gespalten und die Aktie erhält ein "Hold"-Rating

Die Dominanz der Magnificent 7

Die Magnificent 7 - bestehend aus Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, NVIDIA und Tesla - prägen die US-Börsen wie kaum eine andere Aktiengruppe. Der Begriff wurde 2023 von Bank of America-Stratege Michael Hartnett geprägt und hat sich seitdem als Synonym für die dominierenden Tech-Giganten etabliert. Zusammen machen diese sieben Unternehmen rund 35 Prozent des S&P 500 aus. Laut Fortune haben sie in den vergangenen Jahren mehr als die Hälfte der Indexgewinne erwirtschaftet.

Doch die Homogenität der Gruppe täuscht: Während alle sieben Titel von der KI-Revolution profitieren, unterscheiden sich ihre Geschäftsmodelle erheblich. NVIDIA dominiert den Markt für KI-Chips, Microsoft und Alphabet kämpfen um die Vorherrschaft im Cloud-Computing, Amazon verbindet E-Commerce mit Cloud-Diensten, Meta setzt auf soziale Netzwerke und das Metaverse, Apple bleibt der Hardware-Gigant - und Tesla ist als einziger Automobilhersteller in der Gruppe vertreten.

Alphabet und NVIDIA führen das Feld an

Im Börsenjahr 2025 zeigte sich innerhalb der Magnificent 7 eine deutliche Spreizung der Renditen. Laut Daten vom 22. Dezember 2025 führten die Alphabet-A-Aktien die Gruppe mit einem Kursplus von 62,79 Prozent seit Jahresbeginn klar an. Auf dem zweiten Platz folgte NVIDIA mit einem Zuwachs von 30,90 Prozent, gefolgt von Tesla mit 26,87 Prozent und Microsoft mit 16,95 Prozent.

Apple verzeichnete ein Plus von 12,74 Prozent, während Meta Platforms mit 10,28 Prozent zulegte. Schlusslicht war Amazon mit einem vergleichsweise bescheidenen Anstieg von 3,24 Prozent. Der Erfolg von Alphabet wird unter anderem auf die positive Resonanz auf das KI-Modell Gemini 3 zurückgeführt. Wie das Wirtschaftsmagazin Fortune am 11. Dezember 2025 berichtete, nannten Unternehmenslenker auf der Fortune Brainstorm AI-Konferenz Alphabet als ihren Favoriten unter den Magnificent 7.

Analysten favorisieren fünf von sieben Titeln

Mit Blick auf 2026 zeigen sich die Analysten bei der Mehrheit der Magnificent 7 optimistisch. Laut TipRanks erhalten fünf der sieben Titel ein "Strong Buy"-Rating: Amazon führt mit 44 von 45 Kaufempfehlungen, gefolgt von NVIDIA (40 von 42), Microsoft (32 von 34), Meta Platforms (36 von 43) und Alphabet (29 von 36). Apple erhält ein "Moderate Buy"-Rating mit 20 Kaufempfehlungen bei 32 Analysteneinschätzungen.

Bei den durchschnittlichen Kurszielen der Analysten liegt Meta Platforms mit 830,17 US-Dollar an der Spitze, gefolgt von Microsoft mit 632,22 US-Dollar. Für Tesla sehen die Analysten ein durchschnittliches Kursziel von 377,97 US-Dollar, für Alphabet 323,73 US-Dollar und für Apple 299,49 US-Dollar. Amazon kommt auf ein Kursziel von 296,12 US-Dollar, NVIDIA auf 261,31 US-Dollar. (Stand: 19.12.2025)

Tesla spaltet die Meinungen

Bei Tesla zeigt sich ein geteiltes Bild. Die Aktie erhält von den 32 befragten Analysten lediglich ein "Hold"-Rating - mit elf Kauf-, zwölf Halte- und neun Verkaufsempfehlungen.

Wie Fortune unter Berufung auf Gespräche mit Unternehmenslenkern berichtet, zieht Tesla neben Apple den meisten Pessimismus unter den Magnificent 7 auf sich. Als Risikofaktoren wurden unter anderem China, Ablenkung, politische Risiken und die Person Elon Musk genannt. Der ehemalige Cisco-Chef John Chambers erwartet für 2026 eine Divergenz innerhalb der Gruppe: Zwei bis drei Titel dürften sich sehr gut entwickeln, zwei bis drei weniger gut, und ein bis zwei im Mittelfeld landen. Seine Favoriten für 2026: Alphabet, Microsoft und NVIDIA.

D. Maier / Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Tesla-Rally durch KI? Piper Sandler hebt FSD-Fortschritte hervor
Tesla-Aktie: So viele Tesla-Anteile stiess Finanzchef Taneja 2025 ab
Tesla-Aktie mit Allzeithoch: CEO Elon Musk gewinnt Rechtsstreit um Milliarden-Aktienpaket

Bildquelle: Pe3k / Shutterstock.com,Lukas Gojda / Shutterstock,Sergio Monti Photography / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

23.12.25 SG-Marktüberblick: 23.12.2025
23.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Allzeithoch im Blick
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Vontobel wünscht frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
19.12.25 Das Rekordhoch im Blick
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Bitcoin im Visier: Ripple-Chef mit bullisher Krypto-Prognose für 2026
Ausblick 2026: Kapazitätsfragen und EMA-Entscheidung dürften Kurs der Novo Nordisk-Aktie bestimmen
Aktien-Kauf mit Signalwirkung: Tim Cook verdoppelt Beteiligung an Nike
Gold, Öl & Co. in KW 52: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Berkshire Hathaway-Aktie: Buffetts längste Verkaufsserie - Warnsignal oder strategische Geduld?
Schwacher Handel: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels im Minus
Deutsche Bank AG: Airbus SE-Aktie erhält Buy
Warner Bros-Aktie tiefer: Zieht Paramount Skydance sein Übernahmeangebot zurück?
KW 48: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Goldpreis und Silberpreis mit neuen Rekorden - Bitcoin kaum verändert

Top-Rankings

Die Performance der Kryptowährungen in KW 52: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 52: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
KW 52: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
00:06 Etwas Zuversicht - aber kein dynamischer Aufschwung
20:34 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen der Weihnachtswoche
19:55 Selenskyj von Trump in Florida empfangen
19:49 Moskau: Putin und Trump setzen auf Arbeitsgruppen zu Ukraine
18:53 ROUNDUP 2: Selenskyj trifft Trump - Ukraine wirbt für Druck auf Russen
18:19 Nebel legt Flughafen Dortmund weitgehend lahm
18:18 ROUNDUP/Trump vor Treffen mit Selenskyj: Habe mit Putin telefoniert
18:05 Trump vor Treffen mit Selenskyj: Habe mit Putin telefoniert
17:48 Banaszak: Gesellschaft glücklicher, wenn weniger ungleich
17:48 Gebiet in Dolomiten limitiert Skipässe - gegen volle Pisten