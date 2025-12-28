Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
|Tarifvertrag abgelehnt
|
28.12.2025 17:15:36
Tesla-Aktie: Vorbereitung auf Betriebsratswahl 2026 - Gewerkschaft intensiviert Mitgliederwerbung in Grünheide
Der US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide bei Berlin lehnt die Einführung eines Tarifvertrags kategorisch ab.
Die IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen kämpft für einen Tariflohn. "Ohne Tarifvertrag bleibt die Bezahlung bei Tesla deutlich unter dem Niveau in anderen Autowerken in Deutschland zurück", sagte Bezirksleiter Jan Otto der dpa. "Die Tesla-Geschäftsführung redet den Tarifvertrag schlecht, indem sie dessen niedrigste Entgeltgruppe heranzieht. In Automobilwerken sind die untersten beiden Entgeltgruppen aber gar nicht vergeben."
Betriebsratswahl bei Tesla im nächsten Jahr
Für die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie wurde 2024 eine einmalige Sonderauszahlung von 600 Euro vereinbart sowie eine Steigerung der Monatsentgelte ab April 2025 um 2,0 Prozent und ab April 2026 um 3,1 Prozent. Die IG Metall und Tesla stehen sich schon länger unvereinbar gegenüber.
Werksleiter Thierig lehnt auch eine Arbeitszeitverkürzung ab, für die die Gewerkschaft kämpft, und sieht sie als Risiko für die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts "Die Diskussion um eine 35-Stunden-Woche ist für mich eine rote Linie, die werden wir nicht überschreiten", sagte Thierig.
Im Jahr 2026 steht bei Tesla eine Betriebsratswahl an, die aus Sicht des Werksleiters sehr bedeutsam ist: "Sie entscheidet darüber, ob wir auch in Zukunft unabhängig, flexibel, und unbürokratisch unseren Erfolgsweg weitergehen können", sagte Thierig. "Ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass die Entscheidungsträger in den USA den Ausbau der Fabrik weiter vorantreiben, wenn die Wahl mehrheitlich Richtung IG Metall ausfällt." Bei der Betriebsratswahl 2024 stellte die IG Metall zwar die grösste Gruppe, die Sitzmehrheit ging aber an nicht gewerkschaftlich organisierte Vertreter.
GRÜNHEIDE (awp international)
GRÜNHEIDE (awp international)
