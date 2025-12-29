Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
205.40CHF
4.90CHF
2.44 %
12:25:14
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.12.2025 10:23:00
Heidelberg Materials Buy
Heidelberg Materials
207.16 CHF 0.62%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Herstellers von Baumaterial sei seit 2022 stark gestiegen, schrieb Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts zu erwartender steigender Gewinnschätzungen im Zuge einer stärkeren Erholung in Europa seien weitere Bewertungsaufschläge möglich./bek/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.12.2025 / 02:00 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / 02:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / 02:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
300.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
221.80 €
|
Abst. Kursziel*:
35.26%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
222.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.59%
|
Analyst Name::
Glynis Johnson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Heidelberg Materials
Analysen zu Heidelberg Materials
|10:23
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.12.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|10:23
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.12.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|10:23
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.12.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.12.25
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|09.12.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Heidelberg Materials
|205.60
|2.54%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:28
|
UBS AG
NVIDIA Buy
|10:23
|
Jefferies & Company Inc.
Heidelberg Materials Buy
|08:41
|
Jefferies & Company Inc.
Sanofi Buy
|08:40
|
Bernstein Research
NVIDIA Outperform
|08:39
|
RBC Capital Markets
Tesla Outperform
|23.12.25
|
Jefferies & Company Inc.
Philips Hold
|23.12.25
|
Jefferies & Company Inc.
Orsted Hold