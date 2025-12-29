Heidelberg Materials 207.16 CHF 0.62% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Herstellers von Baumaterial sei seit 2022 stark gestiegen, schrieb Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts zu erwartender steigender Gewinnschätzungen im Zuge einer stärkeren Erholung in Europa seien weitere Bewertungsaufschläge möglich./bek/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.12.2025 / 02:00 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / 02:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.