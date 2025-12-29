Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
29.12.2025 10:23:00

Heidelberg Materials Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Herstellers von Baumaterial sei seit 2022 stark gestiegen, schrieb Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts zu erwartender steigender Gewinnschätzungen im Zuge einer stärkeren Erholung in Europa seien weitere Bewertungsaufschläge möglich./bek/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.12.2025 / 02:00 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / 02:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
300.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
221.80 € 		Abst. Kursziel*:
35.26%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
222.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34.59%
Analyst Name::
Glynis Johnson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

