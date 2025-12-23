Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'243 0.6%  SPI 18'186 0.5%  Dow 48'442 0.2%  DAX 24'340 0.2%  Euro 0.9291 -0.2%  EStoxx50 5'749 0.1%  Gold 4'476 0.7%  Bitcoin 69'218 -1.2%  Dollar 0.7892 -0.3%  Öl 62.2 0.2% 
Philips Aktie

23.12.2025 17:20:18

Philips
21.09 CHF -1.11%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips vor der Veröffentlichung von Jahreszahlen am 10. Februar auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern sei auf einem guten Weg, seine Ziele für 2025 zu erreichen, schrieb Julien Dormois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleichwohl richteten sich bereits alle Augen auf den Kapitalmarkttag Ende Februar, um weitere operative Verbesserungen beurteilen zu können. Die Aktien schienen im Vergleich zu denen des Wettbewerbers Siemens Healthineers fair bewertet./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2025 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2025 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Philips N.V. Hold
Unternehmen:
Philips N.V. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
25.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
22.81 € 		Abst. Kursziel*:
9.60%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
22.77 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.79%
Analyst Name::
Julien Dormois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

