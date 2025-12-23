Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Philips Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips vor der Veröffentlichung von Jahreszahlen am 10. Februar auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern sei auf einem guten Weg, seine Ziele für 2025 zu erreichen, schrieb Julien Dormois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleichwohl richteten sich bereits alle Augen auf den Kapitalmarkttag Ende Februar, um weitere operative Verbesserungen beurteilen zu können. Die Aktien schienen im Vergleich zu denen des Wettbewerbers Siemens Healthineers fair bewertet./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Hold
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
22.81 €
|
Abst. Kursziel*:
9.60%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
22.77 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.79%
|
Analyst Name::
Julien Dormois
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Philips N.V.
|
30.11.25
|November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Philips-Aktie angepasst (finanzen.net)
|
04.11.25
|Philips-Aktie gefragt: Optimistischer für Marge (AWP)
|
04.11.25
|Starkes Neugeschäft, Wachstum in Nordamerika: Philips optimistischer für Marge (AWP)
|
31.10.25
|Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei Philips-Aktie (finanzen.net)
|
30.09.25
|Die Expertenmeinungen zur Philips-Aktie im September 2025 (finanzen.net)
|
06.08.25
|Doctor-patient trust is key to unlocking AI's potential to improve healthcare in Australia, finds Philips' Future Health Index Report (EQS Group)
|
31.07.25
|So schätzen die Analysten die Philips-Aktie im Juli 2025 ein (finanzen.net)
|
29.07.25
|Philips-Aktie hebt ab: Philips erhöht nach Zoll-Einigung Ergebnis-Ausblick (AWP)