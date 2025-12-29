Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’232 -0.1%  SPI 18’152 -0.2%  Dow 48’711 0.0%  DAX 24’264 -0.3%  Euro 0.9287 0.0%  EStoxx50 5’736 -0.2%  Gold 4’472 -1.3%  Bitcoin 69’290 0.0%  Dollar 0.7887 -0.1%  Öl 61.9 1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Nach Datenleck: Coupang-Aktie steigt dank Nutzer-Entschädigung
So viel hätte eine Ethereum-Investition von vor 5 Jahren abgeworfen
Litecoin: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein Investment in Bitcoin von vor 3 Jahren eingebracht
Kapitalmarkt 2026: PIMCO analysiert Chancen bei Anleihen, Aktien, Krypto und Gold
Suche...
eToro entdecken

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

147.98
CHF
-0.07
CHF
-0.05 %
11:05:53
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.12.2025 08:40:29

NVIDIA Outperform

NVIDIA
147.98 CHF -0.05%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Mit einer etwaigen Übernahme des KI-Startups Groq wolle sich der Tech-Konzern wohl vor allem Technologie und Expertise sichern, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein solcher Deal wäre für Nvidia ein strategischer. Das Unternehmen nutze seine starke Bilanz, um in operativen Schlüsseltechnologien führend zu bleiben./rob/bek/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.12.2025 / 23:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf NVIDIA

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender NVIDIA-Kurs >5 >10 >15
Fallender NVIDIA-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 275.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 190.53 		Abst. Kursziel*:
44.33%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 190.54 		Abst. Kursziel aktuell:
44.33%
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:40 NVIDIA Outperform Bernstein Research
19.12.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
09.12.25 NVIDIA Buy UBS AG
09.12.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
26.11.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen