Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
14.45CHF
-0.26CHF
-1.78 %
11:14:28
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
23.12.2025 09:54:04
Orsted Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Orsted auf "Hold" mit einem Kursziel von 130 dänischen Kronen belassen. Von der Aussetzung von Mietverträgen durch die US-Regierung für fünf große Offshore-Windenergieprojekte an der US-Ostküste sei hauptsächlich Orsted betroffen, schrieb Ahmed Farman am Dienstag. Zum Jahresende hin sei dies ein Rückschlag./rob/ajx/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2025 / 03:09 / A.M. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2025 / 03:09 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Orsted Hold
|
Unternehmen:
Orsted
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
130.00 DKK
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
15.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
117.20 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse