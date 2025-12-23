Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’213 0.4%  SPI 18’152 0.3%  Dow 48’363 0.5%  DAX 24’316 0.1%  Euro 0.9290 -0.3%  EStoxx50 5’742 0.0%  Gold 4’484 0.9%  Bitcoin 68’901 -1.6%  Dollar 0.7877 -0.5%  Öl 62.1 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Sika41879292Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526Idorsia36346343
Top News
Alphabet-Aktie legt zu: Strategischer Kauf von Intersect soll US-Energieinfrastruktur sichern
DroneShield-Aktie bleibt gefragt: Governance-Anpassungen geben weiteren Rückenwind
Montana Aerospace-Aktie gewinnt: Schulden in Eigenkapital umgewandelt
Mercedes-Benz-Aktie rot: Einigung mit Millionenzahlung im US-Diesel-Streit
Peach Property-Aktie etwas fester: Portfolio bereinigt und damit Millionen erzielt
Suche...
eToro entdecken

Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928

14.45
CHF
-0.26
CHF
-1.78 %
11:14:28
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.12.2025 09:54:04

Orsted Hold

Orsted
14.45 CHF -1.78%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Orsted auf "Hold" mit einem Kursziel von 130 dänischen Kronen belassen. Von der Aussetzung von Mietverträgen durch die US-Regierung für fünf große Offshore-Windenergieprojekte an der US-Ostküste sei hauptsächlich Orsted betroffen, schrieb Ahmed Farman am Dienstag. Zum Jahresende hin sei dies ein Rückschlag./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2025 / 03:09 / A.M. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2025 / 03:09 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Orsted Hold
Unternehmen:
Orsted 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
130.00 DKK
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
15.50 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
117.20 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse