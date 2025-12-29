Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Neue Nummer eins
|
29.12.2025 10:24:00
BYD-Aktie stark: Verkaufszahlen sollen 2025 weltweit an Tesla vorbeiziehen
Der chinesische Elektroauto-Gigant BYD steht kurz davor, Tesla als weltweit grössten Hersteller von Elektrofahrzeugen nach Jahresabsatzzahlen abzulösen.
• Schwäche auf chinesischem Heimatmarkt
• Tesla bei Aktien-Performance 2025 vor BYD
BYD dürfte 2025 den US-Konkurrenten Tesla als weltgrössten Hersteller von Elektroautos überholen. Die endgültigen Verkaufszahlen der beiden Konzerne für 2025 werden zwar erst in den nächsten Wochen erwartet, nach Angaben von "AFP" hat BYD bis Ende November allerdings bereits rund 2,07 Millionen Elektrofahrzeuge verkauft, während Tesla zum Ende des dritten Quartals bei 1,22 Millionen Verkäufen lag - ein Abstand, der sich kaum noch aufholen lässt.
Analysten erwarten laut der Nachrichtenseite, dass Tesla letztlich auf etwa 1,65 Millionen Verkäufe für 2025 kommen wird, was einem Rückgang von 7,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht und deutlich unter BYDs Niveau bleibt. Der erwartete Tesla-Absatz für das vierte Quartal sei jedoch - wenn er tatsächlich erreicht wird - "ausreichend, um eine stabile Nachfrage zu belegen", zitiert "AFP" den Wedbush-Analysten Dan Ives.
Schwächelnder Heimatmarkt verunsichert BYD-Anleger
Doch auch bei BYD gibt es einen Wermutstropfen: Die Auslieferungen auf dem Heimatmarkt China schwächeln. Analysten sehen das als Alarmzeichen, denn bereits drei Monate in Folge zeigten die Verkaufszahlen in der Volksrepublik nach unten. Gründe liegen im intensiveren Preiskampf, staatlichen Förderkürzungen und wachsender Konkurrenz. Das engt BYDs Margen ein und sorgte für Skepsis an der Börse.
Von ihrem Jahreshoch bei 158,867 HKD, das Ende Mai erzielt wurde, ist die BYD-Aktie inzwischen wieder weit entfernt: Den Montagshandel in Hongkong beendete sie bei 97,10 HKD, was allerdings einem klaren Plus von 3,74 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Seit Jahresbeginn hat sich das Papier des chinesischen EV-Giganten um 9,26 Prozent verteuert.
Die Tesla-Aktie konnte indes seit Jahresbeginn um 17,67 Prozent zulegen, zeigte sich im NASDAQ-Handel am Freitag zuletzt jedoch 2,10 Prozent schwächer bei 475,19 US-Dollar. Auch nachbörslich waren vor dem Wochenende noch kleine Verluste von 0,29 Prozent auf 473,84 US-Dollar zu sehen.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Tesla
|
08:44
|Analysten uneins über Tesla-Aktie: Rückblick auf die Magnificent 7 und Chancen 2026 (finanzen.ch)
|
06:38
|Tesla-Aktie: Vorbereitung auf Betriebsratswahl 2026 - Gewerkschaft intensiviert Mitgliederwerbung in Grünheide (AWP)
|
27.12.25
|Tech-Aktien im Check: So stark profitierten Anleger von Tesla, NVIDIA, Apple und Amazon (finanzen.ch)
|
26.12.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
26.12.25
|Elon Musks SpaceX vor Mega-Börsengang 2026? Das sind die Folgen für die Tesla-Aktie (finanzen.ch)
|
26.12.25
|Tesla Aktie News: Anleger schicken Tesla am Freitagabend auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
26.12.25
|Handel in New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen am Freitagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
26.12.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 steigt am Freitagmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Tesla
|08:39
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|22.12.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|19.12.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|01.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|08:39
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|22.12.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|19.12.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|01.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|08:39
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|22.12.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|19.12.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|08.10.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|03.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|01.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|23.10.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI freundlich -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart in Grün. Der deutsche Leitindex gibt etwas nach. Asiens Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich.