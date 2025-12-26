Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NASDAQ 100 985336 / US6311011026

25’652.99
Pkt
-3.16
Pkt
-0.01 %
18:39:08
NASDAQ 100-Kursverlauf 26.12.2025 17:59:30

Handel in New York: NASDAQ 100 steigt am Freitagmittag

Handel in New York: NASDAQ 100 steigt am Freitagmittag

Am Freitag herrscht in New York ein ruhiger Handel.

Um 17:57 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.03 Prozent stärker bei 25’662.95 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0.142 Prozent stärker bei 25’692.68 Punkten, nach 25’656.15 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 25’716.71 Punkte, das Tagestief hingegen 25’620.32 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.530 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 26.11.2025, bei 25’236.94 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 26.09.2025, den Stand von 24’503.85 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.12.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 21’768.31 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 22.35 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 26’182.10 Punkten. Bei 16’542.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit PDD (+ 1.71 Prozent auf 115.38 USD), Workday (+ 1.37 Prozent auf 219.83 USD), NVIDIA (+ 1.36 Prozent auf 191.18 USD), Atlassian (+ 0.90 Prozent auf 162.57 USD) und Lam Research (+ 0.72 Prozent auf 178.60 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Warner Bros Discovery (-1.71 Prozent auf 28.73 USD), Tesla (-1.35 Prozent auf 478.84 USD), Palantir (-1.23 Prozent auf 191.79 USD), Diamondback Energy (-1.02 Prozent auf 145.41 USD) und lululemon athletica (-1.01 Prozent auf 208.28 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 13’856’118 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.893 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5.78 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.66 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
