Novartis Aktie
Novartis Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis auf "Overweight" belassen. Die Vereinbarungen zwischen europäischen Pharmakonzernen wie GSK, Novartis, Roche und Sanofi mit der US-Regierung über tiefere Medikamentenpreise in den USA zeigten, dass die Auswirkungen auch für weitere große EU-Pharmahersteller beherrschbar seien, schrieb Richard Vosser in einer Einschätzung vom Wochenende. Für Novartis und Roche sieht er die Vereinbarungen insgesamt leicht positiv, für GSK und Sanofi deutlich positiv./ajx/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
