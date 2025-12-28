Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Folgeauftrag 28.12.2025 10:18:00

DroneShield-Aktie im Fokus: Strategischer Millionen-Auftrag zum Quartalsabschluss

Der australische Spezialist für Drohnenabwehr, DroneShield, hat kurz vor dem Jahreswechsel einen bedeutenden Neuauftrag vermeldet.

DroneShield
2.14 CHF 13.13%
Kaufen Verkaufen
• DroneShield erhielt einen Standalone-Vertrag über 6,2 Millionen AUD für die Lieferung von Sicherheitslösungen an einen militärischen Endkunden in der Region Asien-Pazifik
• Auslieferung der Hardware sowie der vollständige Zahlungseingang werden für das Geschäftsjahr 2026 erwartet
• Auftrag umfasst Drittanbieter-Hardware, die vollständig in die firmeneigene Command-and-Control-Softwareplattform "DroneSentry-C2" integriert wird

Mit einem Volumen von 6,2 Millionen AUD festigt DroneShield seine Position im asiatisch-pazifischen Markt und setzt die Serie erfolgreicher Abschlüsse mit einem langjährigen Partner fort.

Vertrauensbeweis durch etablierte Partnerschaft

Der Vertrag wurde über einen lokalen Reseller geschlossen, bei dem es sich um eine hundertprozentige Tochtergesellschaft eines global agierenden, milliardenschweren Technologiekonzerns handelt, wie es in der entsprechenden Pressemitteilung heisst. Dieser ist vertraglich dazu verpflichtet, Lösungen an ein bedeutendes Verteidigungsministerium im asiatisch-pazifischen Raum zu liefern. Für DroneShield ist dies kein Neuland: In den vergangenen zwei Jahren hat das Unternehmen bereits 14 separate Verträge mit diesem Partner abgeschlossen, deren Gesamtwert sich auf über 48 Millionen AUD beläuft.

Trotz der engen Zusammenarbeit betont das Unternehmen, dass keine Verpflichtung für weitere Anschlussaufträge seitens des Kunden besteht. Die Integration von Drittanbieter-Hardware in die eigene Softwareplattform unterstreicht jedoch die wachsende Bedeutung der interoperablen Steuerungssysteme von DroneShield, die auf künstlicher Intelligenz basieren und zum Schutz gegen fortschrittliche Bedrohungen durch autonome Systeme entwickelt wurden.

Finanzieller Ausblick und Marktpositionierung der DroneShield-Aktie

Die finanziellen Auswirkungen dieses Auftrags werden sich primär im Jahr 2026 niederschlagen, da DroneShield erst dann mit dem Abschluss der Lieferung und dem Cash-Eingang rechnet. Zusätzliche wesentliche Bedingungen für die Wirksamkeit des Vertrages müssen laut Unternehmensangaben nicht erfüllt werden. Das Board von DroneShield bestätigte zudem, dass alle für die Bewertung des Wertpapiers relevanten Informationen veröffentlicht wurden.

Das Unternehmen bedient mit seinen KI-gestützten Plattformen ein breites Spektrum an Kunden, darunter das Militär, Geheimdienste, Regierungen sowie Betreiber kritischer Infrastrukturen und Flughäfen. Ob dieser erneute Grossauftrag eine langfristige Dynamik für den Aktienkurs entfachen kann, bleibt abzuwarten, da das Marktumfeld für Verteidigungstechnologien weiterhin von hoher Volatilität und geopolitischen Entwicklungen geprägt ist.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

