GSK Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK auf "Underweight" belassen. Die Vereinbarungen zwischen europäischen Pharmakonzernen wie GSK, Novartis, Roche und Sanofi mit der US-Regierung über tiefere Medikamentenpreise in den USA zeigten, dass die Auswirkungen auch für weitere große EU-Pharmahersteller beherrschbar seien, schrieb Richard Vosser in einer Einschätzung vom Wochenende. Für Novartis und Roche sieht er die Vereinbarungen insgesamt leicht positiv, für GSK und Sanofi deutlich positiv./ajx/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2025 / 03:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
22.12.25
|FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
22.12.25
|STOXX-Handel STOXX 50 beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
19.12.25
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 beginnt Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
18.12.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
18.12.25
|Zuversicht in London: FTSE 100 zum Handelsende stärker (finanzen.ch)
|
18.12.25
|FTSE 100 aktuell: Das macht der FTSE 100 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
18.12.25
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 in Grün (finanzen.ch)
|
18.12.25
|Börse London in Grün: Das macht der FTSE 100 mittags (finanzen.ch)
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|07:41
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
