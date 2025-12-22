Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'213 0.4%  SPI 18'152 0.3%  Dow 48'363 0.5%  DAX 24'316 0.1%  Euro 0.9290 -0.3%  EStoxx50 5'742 0.0%  Gold 4'484 0.9%  Bitcoin 68'901 -1.6%  Dollar 0.7877 -0.5%  Öl 62.1 0.1% 
Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6

25.36
CHF
0.10
CHF
0.40 %
10:55:43
SWX
23.12.2025 09:53:27

Gerresheimer Buy

Gerresheimer
25.42 CHF -1.72%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Gerresheimer nach der vom Spezialverpackungshersteller angekündigten Korrektur der Bill-and-Hold-Praxis auf "Buy" belassen. Das Kursziel lautet unverändert 34,10 Euro, wie Analyst James Vane-Tempest am Dienstag schrieb./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2025 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2025 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Gerresheimer AG Buy
Unternehmen:
Gerresheimer AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
34.10 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
27.38 € 		Abst. Kursziel*:
24.54%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
27.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.45%
Analyst Name::
James Vane-Tempest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse