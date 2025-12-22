Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
25.36CHF
0.10CHF
0.40 %
10:55:43
SWX
23.12.2025 09:53:27
Gerresheimer Buy
Gerresheimer
25.42 CHF -1.72%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Gerresheimer nach der vom Spezialverpackungshersteller angekündigten Korrektur der Bill-and-Hold-Praxis auf "Buy" belassen. Das Kursziel lautet unverändert 34,10 Euro, wie Analyst James Vane-Tempest am Dienstag schrieb./rob/ajx/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2025 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2025 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Gerresheimer AG Buy
Unternehmen:
Gerresheimer AG
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
34.10 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
27.38 €
Abst. Kursziel*:
24.54%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
27.40 €
Abst. Kursziel aktuell:
24.45%
Analyst Name::
James Vane-Tempest
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Gerresheimer AG
22.12.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
22.12.25