Flughafen Zürich-Aktie: Stromausfall legt Gepäcksortieranlage vorübergehend lahm

Flüge starten ohne Gepäck 27.12.2025

Ein Stromausfall hat am Samstagmorgen die Gepäcksortieranlage am Flughafen Zürich lahmgelegt.

In der Folge mussten mehrere Flüge ohne das eingecheckte Gepäck abheben, wie eine Sprecherin des Flughafens der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.

Sie bestätigte damit einen Bericht von "blick.ch". Ausserdem kam es wegen der Störung zu Verspätungen.

Teile des Gebäudes, in dem sich die Anlage befindet, waren laut der Sprecherin bei Betriebsbeginn ohne Strom. Wegen des Ausfalls konnte das Gepäck weder geröntgt noch in der Gepäcksortieranlage befördert werden. Die Gepäckstücke sammelten sich laut der Flughafensprecherin in den Check-in-Hallen.

Was die Gründe für den Stromausfall waren, sei aktuell noch Gegenstand interner Abklärungen. Die Anlage konnte laut der Sprecherin des Flughafen Zürich ab 6 Uhr wieder in Betrieb genommen werden.

dm/

Zürich (awp/sda)

