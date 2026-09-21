T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
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T-Mobile US Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für T-Mobile US von 275 auf 260 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem weiter auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Vor den Quartalszahlen senkte Analyst Sebastiano Petti mit Blick auf jüngste Aussagen auf einer Konferenz sowie auf Branchentrends seine Wachstumsschätzung für den Umsatz mit Dienstleistungen für Vertragskunden. Seit den letzten Quartalszahlen der Deutsche-Telekom-Tochter sei die Aktie wegen kurzfristiger Wachstumssorgen unterdurchschnittlich gelaufen, schrieb Petti am Montag. Er hält sie auf dem aktuellen Niveau aber weiter für attraktiv bewertet, da das Unternehmen auf Jahre hinaus das beste Wachstum in der Branche zeigen sollte./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight
|
Unternehmen:
T-Mobile US
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 260.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 168.18
|
Abst. Kursziel*:
54.60%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 168.15
|
Abst. Kursziel aktuell:
54.62%
|
Analyst Name::
Sebastiano C Petti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu T-Mobile US
|
18.09.26
|T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US zeigt sich am Freitagabend gestärkt (finanzen.ch)
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18.09.26
|T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US tendiert am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
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17.09.26
|Börse New York in Grün: Anleger lassen NASDAQ 100 letztendlich steigen (finanzen.ch)
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17.09.26
|Börse New York: S&P 500 zum Handelsende in Grün (finanzen.ch)
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17.09.26
|Gewinne in New York: S&P 500 mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
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17.09.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.ch)
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17.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
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17.09.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu T-Mobile US
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|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
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