Börse New York: S&P 500 zum Handelsende in Grün

Am Donnerstag tendierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 1.14 Prozent stärker bei 7’637.76 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 61.769 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 1.24 Prozent auf 7’645.73 Punkte an der Kurstafel, nach 7’551.81 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Donnerstag bei 7’646.86 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7’611.81 Punkten erreichte.

S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der S&P 500 bereits um 0.346 Prozent. Der S&P 500 stand vor einem Monat, am 17.08.2026, bei 7’745.06 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 17.06.2026, einen Stand von 7’420.10 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 17.09.2025, den Wert von 6’600.35 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 11.36 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Generac (+ 18.34 Prozent auf 207.23 USD), Super Micro Computer (+ 9.50 Prozent auf 40.35 USD), Moderna (+ 8.55 Prozent auf 158.07 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 7.69 Prozent auf 61.04 USD) und Intel (+ 7.67 Prozent auf 108.80 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen DENTSPLY SIRONA (-7.54 Prozent auf 9.38 USD), T-Mobile US (-5.57 Prozent auf 166.45 USD), DaVita (-5.56 Prozent auf 183.09 USD), Copart (-3.76 Prozent auf 29.66 USD) und CoStar Group (-3.51 Prozent auf 29.30 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 35’638’603 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.453 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

2026 weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.05 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch