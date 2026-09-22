T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
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22.09.2026 16:29:00
T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US gibt am Nachmittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Die T-Mobile US-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 163,48 USD ab.
Die T-Mobile US-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 163,48 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'768 Punkten notiert. Die T-Mobile US-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 163,39 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 165,93 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 177'875 T-Mobile US-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 25.09.2025 auf bis zu 242,34 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die T-Mobile US-Aktie derzeit noch 48,24 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 21.09.2026 Kursverluste bis auf 162,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 0,91 Prozent würde die T-Mobile US-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 3,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,14 USD je T-Mobile US-Aktie. T-Mobile US liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,99 USD. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 2,84 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21.13 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.79 Mrd. USD ausgewiesen.
Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von T-Mobile US veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von T-Mobile US.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,90 USD je Aktie in den T-Mobile US-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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