Gewinne in New York: S&P 500 mit positivem Vorzeichen

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 1.14 Prozent fester bei 7’637.56 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 61.769 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 1.24 Prozent auf 7’645.73 Punkte an der Kurstafel, nach 7’551.81 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Donnerstag bei 7’611.81 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7’646.60 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0.343 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 17.08.2026, den Wert von 7’745.06 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 17.06.2026, einen Stand von 7’420.10 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, wies der S&P 500 6’600.35 Punkte auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 11.36 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7’816.70 Punkte. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Generac (+ 19.03 Prozent auf 208.43 USD), Super Micro Computer (+ 10.20 Prozent auf 40.61 USD), Intel (+ 9.88 Prozent auf 111.03 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 7.78 Prozent auf 61.09 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6.70 Prozent auf 546.86 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen DENTSPLY SIRONA (-4.88 Prozent auf 9.65 USD), T-Mobile US (-4.66 Prozent auf 168.04 USD), Copart (-3.86 Prozent auf 29.63 USD), Verisk Analytics A (-3.09 Prozent auf 176.14 USD) und AppLovin (-3.08 Prozent auf 316.50 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 15’197’387 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.453 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.05 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch