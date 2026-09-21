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Kursentwicklung 21.09.2026 16:00:46

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Start fester

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Start fester

Wie bereits am Vortag richtet sich der NASDAQ 100 auch heute in der Gewinnzone ein.

Am Montag springt der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ um 1.61 Prozent auf 30’122.82 Punkte an. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1.02 Prozent auf 29’947.16 Punkte an der Kurstafel, nach 29’644.17 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 29’933.22 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 30’122.82 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 21.08.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29’308.86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 30’406.19 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, mit 24’626.25 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 19.51 Prozent aufwärts. Bei 30’762.20 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Arm (+ 8.38 Prozent auf 298.70 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7.73 Prozent auf 603.11 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7.26 Prozent auf 165.10 USD), Warner Bros Discovery (+ 7.19 Prozent auf 29.80 USD) und Intel (+ 7.04 Prozent auf 116.25 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil T-Mobile US (-3.09 Prozent auf 162.98 USD), Diamondback Energy (-2.30 Prozent auf 188.00 USD), Intuit (-2.26 Prozent auf 296.33 USD), CSX (-1.76 Prozent auf 46.27 USD) und Copart (-1.64 Prozent auf 28.80 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 6’837’367 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.667 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Micron Technology-Aktie weist mit 6.44 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.56 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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