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21.09.2026 20:27:13

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Montagabend in Rot

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Montagabend in Rot

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 166,97 USD.

T-Mobile US
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Die T-Mobile US-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 166,97 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'768 Punkten realisiert. Die T-Mobile US-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 162,00 USD ab. Mit einem Wert von 166,52 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 750'842 T-Mobile US-Aktien.

Am 25.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 242,34 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die T-Mobile US-Aktie somit 31,10 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.09.2026 bei 162,00 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,98 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,14 USD. Am 23.07.2026 lud T-Mobile US zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,99 USD gegenüber 2,84 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat T-Mobile US im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.79 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 21.13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte T-Mobile US am 28.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können T-Mobile US-Anleger Experten zufolge am 28.10.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,90 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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