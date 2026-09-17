Börse New York in Grün: Anleger lassen NASDAQ 100 letztendlich steigen

Am Donnerstag verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende ein Plus in Höhe von 1.73 Prozent auf 29’446.98 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 1.58 Prozent fester bei 29’401.54 Punkten, nach 28’945.06 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29’494.95 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29’305.90 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 1.92 Prozent. Vor einem Monat, am 17.08.2026, wies der NASDAQ 100 29’995.38 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 29’670.95 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24’223.69 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 16.82 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Astera Labs (+ 9.06 Prozent auf 293.56 USD), Arm (+ 8.57 Prozent auf 264.90 USD), Intel (+ 7.67 Prozent auf 108.80 USD), Rocket Lab (+ 6.47 Prozent auf 67.82 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6.36 Prozent auf 545.09 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen T-Mobile US (-5.57 Prozent auf 166.45 USD), CoreWeave (-4.16 Prozent auf 79.88 USD), Copart (-3.76 Prozent auf 29.66 USD), Comcast (-3.46 Prozent auf 22.91 USD) und Axon Enterprise (-3.19 Prozent auf 453.50 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 35’638’603 Aktien gehandelt. Mit 4.453 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Im NASDAQ 100 hat die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.48 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch