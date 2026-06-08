Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’356 0.3%  SPI 18’882 0.2%  Dow 50’872 0.2%  DAX 24’433 -0.7%  Euro 0.9217 0.2%  EStoxx50 6’050 -0.2%  Gold 4’259 -1.6%  Bitcoin 49’496 -1.6%  Dollar 0.7983 0.1%  Öl 91.7 -2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Givaudan1064593NVIDIA994529Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Intel-Aktie pausiert Rallykurs: Erweiterte Partnerschaft mit Cadence stärkt Foundry-Offensive
Huang-Paukenschlag sorgt zeitweise für Kursfeuerwerk: Warum Trader jetzt bei der QUALCOMM-Aktie zugreifen
Nuvalent-Aktie mit kräftigem Kurssprung: GSK will in Milliardendeal US-Krebsspezialisten übernehmen
Corning-Aktie legt zu: Multimilliarden-Dollar-Deal mit Amazon sorgt für Rückenwind
Aus dem Nichts zum Highflyer: Inno Holdings-Aktie schiesst nach KI-Ankündigung nach oben
Suche...
Plus500 Depot

Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

118.60
CHF
0.50
CHF
0.42 %
17:33:52
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.06.2026 20:51:43

Swiss Re Neutral

Swiss Re
119.06 CHF 0.85%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Swiss Re von 145 auf 135 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Kamran M Hossain hob am Dienstag mit Blick auf die jüngsten Quartalszahlen seine Jahresprognose für das Nettoergebnis des Rückversicherers an. Er liege damit über dessen Ziel, schrieb er. Auch seine Margenschätzungen für 2026 hob er an, schraubte aber seine Annahmen für die Erlöse im Versicherungsbereich bis 2028 nach unten./rob/gl/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 14:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 14:38 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Neutral
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
135.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
118.60 CHF 		Abst. Kursziel*:
13.83%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
119.06 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
13.39%
Analyst Name::
Kamran M Hossain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Swiss Re AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten