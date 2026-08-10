Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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10.08.2026 12:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag im Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Swiss Re. Zuletzt fiel die Swiss Re-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 137,85 CHF ab.
Der Swiss Re-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 137,85 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'578 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Swiss Re-Aktie ging bis auf 136,35 CHF. Bei 138,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 140'352 Swiss Re-Aktien den Besitzer.
Bei 155,30 CHF markierte der Titel am 15.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Swiss Re-Aktie somit 11,24 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,05 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swiss Re-Aktie.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,73 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Swiss Re am 23.02.2017. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,57 CHF, nach 1,57 CHF im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 10.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Swiss Re dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Swiss Re-Anleger Experten zufolge am 04.11.2027 werfen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Swiss Re-Gewinn in Höhe von 16,16 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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