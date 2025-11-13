Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
148.45CHF
-5.35CHF
-3.48 %
11:57:01
SWX
14.11.2025 11:09:49
Swiss Re Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen mit einem Kursziel von 150 Franken auf "Buy" belassen. Das starke Sach- und Haftpflichtgeschäft sei durch die Entwicklung im Bereich Lebensversicherungen teilweise getrübt worden, schrieb Will Hardcastle am Freitag. Insgesamt sei der Quartalsbericht aber positiv zu werten./rob/mf/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 07:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Buy
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
150.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
148.55 CHF
|
Abst. Kursziel*:
0.98%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
148.69 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.88%
|
Analyst Name::
Will Hardcastle
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Swiss Re AG
|11:09
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|09:15
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|08:32
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
