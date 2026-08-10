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Index-Performance 10.08.2026 12:26:11

Börse Zürich: mittags Pluszeichen im SLI

Börse Zürich: mittags Pluszeichen im SLI

Der SLI zeigt sich heute kaum verändert.

ABB
82.13 CHF -0.37%
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Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0.13 Prozent fester bei 2’339.67 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0.185 Prozent fester bei 2’340.97 Punkten, nach 2’336.65 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Montag bei 2’341.31 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2’334.62 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 10.07.2026, wies der SLI einen Stand von 2’283.28 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, lag der SLI bei 2’101.11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der SLI auf 1’981.91 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.77 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’350.80 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1’915.56 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Logitech (+ 3.21 Prozent auf 87.38 CHF), Richemont (+ 1.69 Prozent auf 198.75 CHF), Holcim (+ 1.36 Prozent auf 71.78 CHF), Amrize (+ 1.21 Prozent auf 38.60 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.05 Prozent auf 82.62 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil SGS SA (-0.89 Prozent auf 96.18 CHF), Swisscom (-0.72 Prozent auf 624.50 CHF), Galderma (-0.61 Prozent auf 180.25 CHF), Swiss Life (-0.57 Prozent auf 948.80 CHF) und Nestlé (-0.53 Prozent auf 80.78 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 572’899 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 312.813 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.24 erwartet. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.24 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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