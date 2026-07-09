Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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Swiss Re Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re mit einem Kursziel von 130 Franken auf "Hold" belassen. Der europäische Versicherungssektor sei im vergangenen Monat mit einem durchschnittlichen Kursplus von 7,5 Prozent gut gelaufen, schrieb Philip Kett in einem am Sonntagabend veröffentlichten monatlichen Report. Die Spitzengruppe hätten die Rückversicherer gebildet. Spezial- und Lebensversicherer seien hinterhergehinkt. An den Markterwartungen habe es nur wenig Veränderung gegeben./ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Hold
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
130.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
132.60 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-1.96%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
133.03 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.28%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
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|08.07.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
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|21.05.26
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|26.05.26
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|21.05.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|08.05.26
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