Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’249 0.1%  SPI 20’013 -0.1%  Dow 52’637 0.3%  DAX 25’006 -0.2%  Euro 0.9231 0.1%  EStoxx50 6’250 -0.3%  Gold 4’058 -1.3%  Bitcoin 50’805 -1.6%  Dollar 0.8091 0.0%  Öl 78.9 3.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Wenn Mean Reversion versagt: Die Risiken des Pairs Tradings
Ausblick: Citigroup präsentiert Quartalsergebnisse
Ausblick: Goldman Sachs gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Ausblick: JPMorgan Chase veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Trading Signals: Roche: Verzögerte Wirkung
Suche...

Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

133.95
CHF
1.35
CHF
1.02 %
09:06:09
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.07.2026 07:22:35

Swiss Re Hold

Swiss Re
133.03 CHF 0.10%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re mit einem Kursziel von 130 Franken auf "Hold" belassen. Der europäische Versicherungssektor sei im vergangenen Monat mit einem durchschnittlichen Kursplus von 7,5 Prozent gut gelaufen, schrieb Philip Kett in einem am Sonntagabend veröffentlichten monatlichen Report. Die Spitzengruppe hätten die Rückversicherer gebildet. Spezial- und Lebensversicherer seien hinterhergehinkt. An den Markterwartungen habe es nur wenig Veränderung gegeben./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 05:45 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Hold
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
130.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
132.60 CHF 		Abst. Kursziel*:
-1.96%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
133.03 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-2.28%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Swiss Re AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Swiss Re AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:22 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Swiss Re Sell Goldman Sachs Group Inc.
09.06.26 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.05.26 Swiss Re Underweight Barclays Capital
21.05.26 Swiss Re Sell UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen