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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

136.55
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11:13:49
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06.08.2026 09:44:07

Swiss Re Underperform

Swiss Re
136.01 CHF -0.06%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 115 Franken belassen. Das Nettoergebnis des Schweizer Rückversicherers liege um zehn Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Ben Cohen in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Das Segment Schaden- und Unfallversicherung habe von geringen Auswirkungen von Naturkatastrophen profitiert./rob/bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:53 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:53 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Underperform
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
115.00 CHF
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
136.35 CHF 		Abst. Kursziel*:
-15.66%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
136.01 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-15.45%
Analyst Name::
Ben Cohen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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14.07.26 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
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