Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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Swiss Re Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 115 Franken belassen. Das Nettoergebnis des Schweizer Rückversicherers liege um zehn Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Ben Cohen in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Das Segment Schaden- und Unfallversicherung habe von geringen Auswirkungen von Naturkatastrophen profitiert./rob/bek/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:53 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Underperform
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
115.00 CHF
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
136.35 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-15.66%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
136.01 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15.45%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
09:29
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re reagiert am Vormittag positiv (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Zürich: SLI zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Gewinne in Zürich: SMI steigt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
09:24
|Swiss Re auf Kurs: Milliardengewinn bringt Jahresziel in Reichweite - So reagiert die Aktie (AWP)
|
09:18
|Underweight für Swiss Re-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse (finanzen.ch)
|
09:18
|Hold-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Swiss Re-Aktie (finanzen.ch)
|
07:00
|Swiss Re erhöht Gewinn im ersten Halbjahr 2026 um 9% auf 2,8 Mrd. USD (EQS Group)
|
07:00
|Swiss Re delivers 9% increase in net income to USD 2.8 billion for the first half of 2026 (EQS Group)
Analysen zu Swiss Re AG
|09:44
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|08:26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:44
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|08:26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:44
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|08:26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Swiss Re Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.05.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|08:26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Swiss Re AG
|136.60
|0.26%
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|09:51
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|09:50
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|09:50
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