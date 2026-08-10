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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

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Frühe Investition 10.08.2026 10:02:24

SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swiss Re-Investment von vor 10 Jahren verdient

SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swiss Re-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Swiss Re gewesen.

Swiss Re
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Das Swiss Re-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 84.25 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 118.694 Swiss Re-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 07.08.2026 16’439.17 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 138.50 CHF belief. Mit einer Performance von +64.39 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Swiss Re belief sich zuletzt auf 40.80 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3898 16.06.2028 157231315
Long 11.9004 18.12.2026 129430588
Long 916.3333 18.12.2026 141404904
Typ Hebel Verfall Valor
Short 916.3333 18.09.2026 151264647
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Long 7.1624 11.56 157975627
Long 11.605 6.00 159013200
Long 19.5062 2.48 157689177
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.6919 11.49 143762800
Short 11.9064 5.13 147677736
Short 22.9198 1.19 150796103
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.39 141405082
Long 8 -11.70 142861616
Long 12 -5.60 150389221
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Short 15’478.65 13.72 SJDBFU
Short 16’045.60 8.92 S5SB6U
SMI-Kurs: 14’633.70 10.08.2026 17:30:27
Long 13’974.24 19.92 SPBMIU
Long 13’661.19 13.99 SGBNXU
Long 13’057.30 8.87 SJBCVU
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