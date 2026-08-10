Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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10.08.2026 10:02:24
SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swiss Re-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Swiss Re gewesen.
Das Swiss Re-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 84.25 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 118.694 Swiss Re-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 07.08.2026 16’439.17 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 138.50 CHF belief. Mit einer Performance von +64.39 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Swiss Re belief sich zuletzt auf 40.80 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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