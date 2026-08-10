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10.08.2026 09:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Montagvormittag leichter

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Montagvormittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Swiss Re. Die Aktionäre schickten das Papier von Swiss Re nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 137,30 CHF.

Swiss Re
137.35 CHF -0.92%
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Die Swiss Re-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 137,30 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'570 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Swiss Re-Aktie bei 136,90 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 138,20 CHF. Bisher wurden via SIX SX 27'856 Swiss Re-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 155,30 CHF. Dieser Kurs wurde am 15.08.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,11 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 114,05 CHF. Dieser Wert wurde am 02.06.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,93 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Swiss Re-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,73 USD. Swiss Re liess sich am 23.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,57 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,57 CHF je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10.22 Mrd. CHF gelegen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Swiss Re am 05.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 04.11.2027 dürfte Swiss Re die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 16,16 USD je Swiss Re-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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