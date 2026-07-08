Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
132.25CHF
-0.60CHF
-0.45 %
13:13:54
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
08.07.2026 11:39:35
Swiss Re Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Swiss Re von 114 auf 118 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Andrew Baker passte seine Schätzungen für die Schweizer am Dienstag noch einmal an vor dem Quartalsbericht am 6. August. Die Kurszieländerung resultiert vor allem aus der Bewegung im Dollar-Franken-Wechselkurs./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 15:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 15:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Sell
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
118.00 CHF
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
131.65 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-10.37%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
131.68 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.39%
|
Analyst Name::
Andrew Baker
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse