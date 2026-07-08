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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

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08.07.2026 11:39:35

Swiss Re Sell

Swiss Re
131.68 CHF -0.50%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Swiss Re von 114 auf 118 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Andrew Baker passte seine Schätzungen für die Schweizer am Dienstag noch einmal an vor dem Quartalsbericht am 6. August. Die Kurszieländerung resultiert vor allem aus der Bewegung im Dollar-Franken-Wechselkurs./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 15:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Sell
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
118.00 CHF
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
131.65 CHF 		Abst. Kursziel*:
-10.37%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
131.68 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-10.39%
Analyst Name::
Andrew Baker 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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