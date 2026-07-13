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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

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14.07.2026 18:31:14

Swiss Re Neutral

Swiss Re
135.90 CHF 0.96%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Swiss Re von 135 auf 140 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor den anstehenden Quartalszahlen passte Kamran M Hossain in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Rückversicherer an./rob/niw/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 14:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 14:49 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Neutral
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
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135.90 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Kamran M Hossain 		KGV*:
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