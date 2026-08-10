SLI aktuell: SLI präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester

Am Montag verbucht der SLI um 09:11 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0.07 Prozent auf 2’338.21 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.185 Prozent auf 2’340.97 Punkte an der Kurstafel, nach 2’336.65 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2’337.93 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2’341.31 Punkten.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, wies der SLI einen Wert von 2’283.28 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wies der SLI einen Wert von 2’101.11 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, einen Stand von 1’981.91 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8.70 Prozent nach oben. Bei 2’350.80 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1’915.56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Logitech (+ 2.43 Prozent auf 86.72 CHF), Richemont (+ 1.13 Prozent auf 197.65 CHF), Amrize (+ 0.94 Prozent auf 38.50 CHF), Alcon (+ 0.94 Prozent auf 57.88 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.81 Prozent auf 82.42 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Swiss Re (-0.87 Prozent auf 137.30 CHF), Sika (-0.57 Prozent auf 192.90 CHF), Sandoz (-0.55 Prozent auf 72.38 CHF), UBS (-0.51 Prozent auf 43.24 CHF) und Julius Bär (-0.51 Prozent auf 74.78 CHF).

SLI-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im SLI ist die Amrize-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 167’839 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 312.813 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10.24 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.24 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch