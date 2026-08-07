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07.08.2026 16:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Swiss Re Aktie News: Swiss Re gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Die Aktie von Swiss Re gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 137,50 CHF zu.

Swiss Re
138.63 CHF 1.69%
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Die Swiss Re-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 137,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'584 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Swiss Re-Aktie sogar auf 138,20 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 136,80 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 473'846 Swiss Re-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 156,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 08.08.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Swiss Re-Aktie somit 12,31 Prozent niedriger. Bei 114,05 CHF fiel das Papier am 02.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Swiss Re-Aktie liegt somit 20,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Swiss Re-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,69 USD aus. Swiss Re gewährte am 23.02.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,57 CHF gegenüber 1,57 CHF im Vorjahresquartal. Swiss Re hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.22 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Swiss Re am 05.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 04.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 16,06 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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